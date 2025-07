Slušaj vest

U želji da izgledaju što lepše i mlađe, žene neretko pribegavaju ubrizgavanju botoksa ne sluteći da takve korekcije mogu da izazovu ozbiljna otećnja očiju, ali i drugih organa.

Ona je svoje iskustvo ispričala za jutarnji program Kurir televizije.

Ispovest Katarine za Kurir: Ubrizgan mi je kineski botoks, krenule su komplikacije Izvor: Kurir televizija

- U martu ove godine, doktorka koja je radila bila je drugarica i poznanica koju svi u gradu znaju, a poznata je po tome da aplicira botoks, hijaluron i tako dalje. Odlučila sam se i za botoks, a nisam imala pojma da reakcija na to postoji, da postoji kineski botoks, zato sam i snimila video, kako bi doktori pre samog čina morali da upozore pacijenta da može da dođe do komplikacija. To je veoma retko kada se ubrizgava pravi botoks, ali meni je ubrizgan kineski. Zbog toga je i nastao ceo problem - započela je svoju ispovest, pa nastavila:

- Pre apliciranja samog botoksa, trebalo bi da se uradi neki test, ali ona to nije uradila. Toliko je nepravilnosti i propusta da sam na kraju završila sa oštećenjem vida. To je to.

Gosti "Redakcije" na Kurir televiziji koji su detaljnije pričali o ovoj temi bili su dr Jasmina Kozarev, specijalista dermatovenerologije i Dragoslav Glogonjac, advokat.

Kozarev je odgonetnula šta je kineski botoks:

- To je kao i svaki drugi no nejm botoks, to nije registrovano kao lek, odnosno sredstvo koje može da se koristi. Taj preparat nije registrovan i nije odobren za upotrebu. Već je bio mah tih no nejm botoksa, kada su se mnoge javljale sa nekrozama na koži, trajna oštećenja... 2019. naše ministarstvo zdravlja donosi pravilnik ko može da se bavi anti ejdž procedurama, a od tada do 2025. se ništa nije promenilo. Moramo da radimo i podignemo svest, ne samo kod naših kolega koje se bave tom vrstom medicine, već i da edukujemo i populaciju ko je kvalifikovan za to, a ko ne.

Glogonjac je pričao koji su pravni koraci ukoliko dođe do neželjenih reakcija:

- Ima pravni osnov za tužbu prema lekaru ili ustanovi gde je to sprovedeno. Prvi korak bi bio obraćanje zdravstvenoj inspekciji, onda bi trebalo da izvrši kontrolu i da li ustanova i lekar imaju dozvolu za to. Nakon toga, po dobijaju rezultata, imate na raspolaganju Sud časti lekarske komore, to je profesionalno udruženje lekara koje dodeljuje licence i dozvole za rad. Mnogi strepe od tog suda časti jer on radi odlično.

