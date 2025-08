Hvar, biser Jadrana, i ovog leta privlači turiste iz celog sveta svojim kristalno čistim morem , bogatom istorijom i živopisnim noćnim životom. Ova popularna destinacija obećava savršeni odmor za one koji traže spoj opuštanja i avanture, ali posetioci pre dolaksa moraju da pripreme debele novčanike.

Devojka iz Beograda koja je krajem ovog meseca letovala na Hvaru sedam dana kaže za Kurir da ležaljke ovde koštaju od 25 do 40 evra, dok su baldahine čak i po 200 evra.

- Povratna karta za taksi brod iznosi 10 evra. Koktel u baru na plaži košta 12 evra, dok sendvič može da se nađe za petnaestak evra, pomfrit je desetak evra, a obrok sa mesom od 20 evra. U restoranima se kreće od 20, 25 pa do 60 evra. Što se tiče kafe ona košta od četiri do sedam evra, a koktel van plaže stoji od 10 do 20 evra - navodi Beograđanka i dodaje: