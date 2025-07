Priča njega i njegove druge supruge bila je ispunjena međusobnim poštovanjem i velikom ljubavlju. Uprkos tome što je ona bila pravoslavne veroispovesti, a on musliman , to ih nije sprečilo da budu zajedno.

Ja sam po nacionalnosti Srbin!

Pismen, ali bez talenta

Ljubavna priča Meše i Darke

Odlazak iz Bosne

Život u Beogradu

Da je mogla s njim i u smrt da pođe učinila bi to, ali ostala je da poštuje njegovu volju do kraja da ne dozvoli da se poslednja volja njenog Meše ne oskrnavi sve dok i sama ne zaspi kao i on.

Prava ljubav na prvi pogled

Razvod od prve žene

Dolazak kod Darke

- Prala me je, čistila i peglala do jutra, dok sam ja, okupan, spavao - ispričao je Meša.

Odlazak iz Beograda

Težak život u Sarajevu

- Da ona nije bila pored mene u životu, ne bih uradio ni đelić onog što sam uradio. U njenom slabom telu lepog lica bila je tolika snaga volje i toliko hrabrosti, da me je uvek zaprepašćivala: ona me branila od nevolja života, štitila od njegovih grubosti, hrabrila kad mi je bilo teško pred teškoćama pisanja, verovala u mene kad su svi sumnjali, usmeravala me svojom fantastičnom intuicijom, moju tvrdoću korigovala svojom mekoćom, hranila me svojom ljubavlju...