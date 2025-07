Posle toplotnog talasa koji je podigao temperaturu na preko 40 stepeni, Srbiju je zahvatio talas svežeg vazduha sa temperaturama do maksimalnih 28-29 stepeni i još hladnijim noćima. Zašto se to dogodilo kada smo očekivali pakleno leto slično prošlogodišnjem objasnio je Ivan Ristić koji je i najavio smenu toplijih i hladnijih kraćih perioda.

- Hladniji periodi tokom leta su se dešavali i ranije. Recimo, 2022. godine, čini mi se da je početak avgusta bio hladan. I to je i dobro, jer ovaj period možemo da iskoristimo kao predah od velikih vrućina i da se spremimo za novi. Razlog pada temperature je prodor hladnog vazduha kroz "bečka vrata". Ušla je nova količina i dobro je što je sada more relativno hladno u odnosu na prethodne godine i zato su i šanse za oluje koliko-toliko manje. Ima jačih vetrova, ali nije kao 2023, a to je dobro, jer da je bilo pojava na moru moglo je da bude svašta – kaže Ristić.