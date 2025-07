- Čak 30% ljudi su meteoropate, to nije izmišljeno, to je grupa ljudi kod kojih se hormon stresa luči u većim količinama, a u manjim serotonin i edorfin, pa se mnogo teže privikavaju na vremenske promene. Njima to utiče na krvni pritisak, napetost, loš san, bezvoljnost... Sve su to njihovi simptomi. Meteoropate mogu biti potpuno zdravi ljudi, ali i hroničari.