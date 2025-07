Letovanje nije samo plaža i sunce. Letovanje je osećaj. To je onaj trenutak kad ti more zapljusne stopala dok u ruci držiš granitu sa ukusom limuna, dok ti vetar donosi miris morske soli i pržene ribe iz obližnjeg štanda. Ako tražite mesto gde se živi punim plućima i gde sve deluje kao scena iz filma – dobrodošli u Kataniju .

Jedna od prvih slika koje će vam ostati u sećanju je šarena ulica sa visećim kišobranima, mala umetnička oaza skrivena između kamenih zgrada, prikazujući simbol duha Katanije . Vesela, nepretenciozna, jednostavna, a nezaboravna. U toj ulici često ćete sresti decu kako igraju fudbal, bake koje ćaskaju s prozora i turiste koji zastaju da udahnu taj prizor, jer to nije samo boja, to je energija.

Ovde se ne trči. Ovde se hoda polako, zastaje na svakom ćošku, i uvek se nešto proba, možda kanolo punjen slatkom rikotom, možda arancini, možda parče lokalne pice sa pečurkama Etne. A onda šetnja do riblje pijace, to nije obična pijaca, to je spektakl. Vika, cene koje se nadvikuju, hobotnice koje se još migolje, i svežina koju možeš da osetiš i zatvorenih očiju.