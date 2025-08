- Nažalost, mnogi ljudi kad ih stigne neka muka ili boljka u životu ne dođu prvo u crkvu nego odu kod ovih ljudi, a posle dođu kod sveštenika očekujući da će jedna molitva rešiti sve njihove probleme koje su im napravili isti oni kod kojih su išli . Zašto naglašavam ovo jedna molitva? Naglašavam ne zato što Bog ne može da nam pomogne odmah nego hoće da vidi naš trud i veru i zato što nam je On bio zadnji koga smo se setili umesto da bude On prvi - napominje sveštenik Bojinović.

l- Znači to što neko ima pun zid ikona, i što kaže da veruje u Boga i da ima neku energiju da leči ne znači da je on dobronameran.Joga, meditacija, reiki i druge istočnjačke discipline kako razni pričaju da su to vežbe koje pomažu telu, to nije tačno. To su delovi religijskih sistema istočnjačkih naroda koji su strani našim pravoslavnim dušama. Zašto nešto strano mora da nam bude bolje od našeg pravoslavlja? Ako si pao, ustani i ispovedi se, posti sa svojom porodicom i pričesti se. Zlo nema uticaja na tebe jer si sa Bogom - napisao je on i dodao: