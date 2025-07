- Međutim, ono što najviši državni zvaničnici najavljuju, predstavlja jedan pokušaj da se izvrši socijalna promena u smislu obezbeđivanja veće socijalne sigurnosti građanima , jer postoji veliki broj građana kojima se sprovodi izvršenje na kući u kojoj stanuju, pri čemu je to jedina nepokretnost. Promena bi podrazumevala da se ustavom uvede odredba prema kojoj će biti zabranjeno izvršenje na jedinoj nepokretnosti dužnika ukoliko on u njoj stanuje sa svojom porodicom. Mislim da je to odličan korak u pravcu pružanja veće zaštite građanima, naročito onima sa nižim primanjima koji nemaju mogućnosti ni da iznajme, niti da kupe stan.

- Prvo bih pohvalila pozitivnu nameru naših organa vlasti na čelu sa predsednikom Vučićem. Ja sam treće lice, nisam ni dužnik, niti poverenik, uredno sam u mom stanu vlasnik od 2005. po kupo-prodajnom ugovoru i svim materijalnim dokazima da je to išlo preko države na legalan način. Neometano sam živela do 2013. kada je investitoru palo na pamet da ja nelegalno živim u tom stanu zbog njegovog konflikta sa njegovim poslovnim partnerom. On me tužio i tražio moje iseljenje. Ja sam stan kupila od drugog investitora koji je taj stan prepisao sinu, pa se od 2013. pokrenuo proces koji traje i danas i ne postoji pravosnažna presuda za moje iseljenje. Kako čine te prljave igre, sada njegov sin koji je postao vlasnik po osnovu poklona od oca, on ne čeka ishod suda, već pribegava menici koje postaju popularne u poslednje vreme, nadovno je on dužnik advokatu 140.000 evra i oni žele da što pre dođu u posed mog stana. Svakako, podržavam ovu izmenu jer će se tako zaštiti svi ljudi slični meni.