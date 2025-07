- Ipak, tokom letovanja, kada su gužve velike možemo sprečiti mnoge neprijatne situacije. Prema dosadašnjem iskustvu Nikane i sa naše grupe Live from Greece, najčešća obijanja tokom letovanja se dešavaju na parkinzima velikih marketa dok turisti obavljaju kupovinu, zatim dok su na plaži i nažalost, veoma često na parkingu dok posećuju Zejtinlik - navodi Nikana.gr.

- Obično su to marketi malo izvan Soluna na putu ka Halkidikiju. Iako su parkinzi marketa ograđeni, obeleženi, nije moguće iskontrolisati tako veliki broj automobila. Meta obijača su ona kola koja se nalaze van velikog protoka ljudi , gde su koferi i stvari “na dohvat ruke” tj. vidljivi i lako dostupni. Obično samo slome staklo i izvuku sve što mogu da dohvate najbrže moguće (kofere, nesesere, daske za surf….) Vreme u ovim krađama ima presudnu ulogu - napominju.

- To jeste teško ako se pazari tokom dana u velikim marketima jer nigde nema hladovine, ali ukoliko se ima sistem za hlađenje u autu, to je jedan od načina. Vredne stvari, kofere, tašne, nesesere, lap topove, tablete, ne ostavljati da budu vidljivi i “vire” kroz prozore automobila. Ako je vidljivo i “na izvolte” lopovi će se radije opredeliti za obijanje jer to za njih predstavlja laku metu. Savet je da se prekriju nekim stvarima, stave na patos automobila i opet prekriju garderobom, šeširom... Bilo kako samo da ne budu vidljivi na prvi pogled. Ne treba ostavljati ćak ni naočare. Krađa naočara za sunce poznatih brendova je veoma zastupljena, a obijači ne znaju da li su skupe ili ne - navodi Nikana.gr.