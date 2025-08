Kada je 21. februara 1974. proglašen Ustav SFRJ koji je konfederalizovao i razorio sopstvenu državu, on nije bio autentični proizvod Brozove političke vrhuške , već deo britanske strategije za posleratnu Jugoslaviju napisane u aprilu 1943, otkrio je prerano preminuli istoričar i pravnik dr Miroslav Svirčević. Teško je objašnjivo ignorisanje ovog intrigantnog otkrića posle 2014. kada je mladi naučnik preminuo u 44. godini.

On je još 2011. obelodanio postojanje dokumenta britanske tajne službe SOE koji povezuje Ustav iz 1974, dezintegraciju SFRJ devedesetih, NATO agresiju na Republiku Srpsku i Srbiju , presude Haškog tribunala Srbima, atentat na premijera Zorana Đinđića i beskonačno uslovljavanje evrointegracija.

"Srbe treba sputavati u miru..."

Dr Svirčević je otkrio da je u temelj Ustava iz 1974. ugrađeno staro pravilo engleske politike na Balkanu da Srbe "treba sputavati u miru jer su im državne ambicije velike i opasne, a da ih treba koristiti u ratu jer su izrazito ratoborni". Dokaz za to je pronašao u dokumentu sa arhivskom oznakom "PRO, FO 371, 30255, SOE/Yugoslavia 71, HS5/938" od 11. aprila 1943, sa koga je tek posle 2000. skinuta oznaka tajnosti.

Namere britanske vlade prema Jugoslaviji

- Da je to tako svedoči zanimljivi dokument iz neobjavljene građe Arhiva britanske tajne službe SOE, koji je deponovan u Državnom arhivu (Public Record Office). Reč je o izveštaju pod nazivom "Osnova za politiku prema Jugoslaviji" (The Basis Policy for Yugoslavia) od 11. aprila 1943. koji je u velikoj meri uticao na položaj Srbije u jugoslovenskoj državi posle Drugog svetskog rata. Iz njegove sadržine se tačno može videti kakve su bile namere britanske vlade prema državnom uređenju posleratne Jugoslavije - ukazao je dr Svirčević.