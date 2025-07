- Ova sizmička aktivnost će se odvijati nekoliko meseci, s tim što će u prvih nedelju dana biti tih jačih zemljotresa, a njihova snaga će polako opadati. Ali događanje najjačeg zemljotresa magnitude oko 7,3 stepena Rihterove skale je svakako moguća u skorije vreme, ali ne znamo tačno kada će se to dogoditi . Ovaj zemljotres spada u red najjačih zemljotresa u istoriji.

Sa dubinom od 18 kilometara, zemljotres je bio plitak i izazvao je cunami sa talasima od tri do četiri metra na Kamčatki, o čemu je Radovanović i govorila:

