- Volim da čitam horoskop, Astrologija je ipak nauka, a što se tiče gatanja i vračanja mislim da je to bespotrebno gubljenje energije i novca. Za mene su to gluposti.

- Ja sam uvek protiv toga, to nema nikakve veze sa životom. Postoje doktori koji čoveku mogu da pomognu kada se loše oseća, a proricanje je čisto gubljenje vremena;

- Postoji originalan rukopis koji se čuva od Gazimirovića. On je bio veliki etnolog i samim tim je ostavio iza sebe i Kremansko proročanstvo, kao reči ljudi koje je upoznao tokom svojih etnoloških istraživanja. Na tih šest, sedam stranica tekst je napisan. Ovo ne sme da nas čudi. To je veoma intrigantan mali tekstić. Statistika tvrdi da svake godine više od 100 knjiga sa novim proročanstvom izađe. Sva proročanstva su uglavnom u simbolima, ljudi onda tumače te simbole i naprave svoju viziju iz te vizije. To je sasvim normalno i legitimno i zato ta proročanstva toliko godina žive - rekao je Pjević.