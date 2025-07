Ako na internetu nekada naidjete na oglase za prodaju "soli za kupanje", "osveživača prostora", "biljnih tamjana", dobro proverite o čemu se radi, jer su to počesto šifre, za kupovinu izuzetno opasnih psihoaktivnih supstanci. Ono što posebno zabrinjava je da je ovakav način distribucije lako dostupan mladima.

- Najjednostavniji način je uraditi tehnikološku analizu i tačno se time utvrđuje da li je dete koristilo psihoaktivne supstance. U generaciji mladih se uočava da su roditelji te generacije takođe imali kontakt sa psihoaktivnim supstancama, i ako su oni "dobro prošli" onda kažu "pa dobro i ja sam to prošao, Marihuana nije ništa strašno" - kaže Đorelijevski i dodaje:

- Tasintetička Marihuana može biti i do 400 puta jača od obične i vrlo često može da dovede do smrtnog ishoda. Jako je bitno da ne prihvatamo veličanje psihoaktivnih supstanci, pa evo imate serije i filmove gde su glavni glumci narkomani. Mladi se onda ugledaju na njih. Neko ko pravi drogu je negativan lik ali to deci niko nije objasnio.