- Danas pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U subotu pretežno sunčano i toplo . Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu, zapadu i severozapadu tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U nedelju novo jače naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne i ostale predele Srbije. U drugom delu dana lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni pljuska i grad - navodi RHMZ i dodaje:

- Do vikenda prolazna stabilizacija i otopljenje, zatim nekoliko dana ponovo nestabilno i relativno sveže. Oko 10. avgusta bi se letnje temperature mogle vratiti, ali je još upitno koliko bi taj topao talas bio jak i koliko bi trajao. U subotu još toplije, ali nad Istrom, Kvarnerom i Gorskim Kotarom v eć nestabilno uz kišu i gmljavinske pljuskove, dok su nad središnjim i severnim delovima regiona uz toplo vreme moguće predfrontalne nestabilnosti. Dnevni maksimum od 27 na zapadu do oko 33 ponegde na istoku regiona - navodi Čubrilo i dodaje:

Prognoza za sledeću nedelju

- U nedelju sparno i vrlo nestabilno, posebno nad središnjim i severnim delovima regiona gde će biti lokalnih gmljavinskih pljuskova, a posle podne i u noći ka ponedeljku će biti moguće i lokalne vremenske nepogode uz obilnu kišu, jak vetar i pojavu grada. U nedelju maksimumi od oko 21 na zapadu do oko 32 na istoku i jugu regiona. Početkom sledeće nedelje svežije i nestabilno uz prolazna noblačenja koja će donositi lokalne pljuskove i grmljavinu, duvaće pojačan, severozapadni vetar, a duž Jadrana ponovo bura. Dnevni maksimumi će biti znatno ispod proseka i kretaće se od 14 nad planinskim delom BiH do oko 28 duž obale Jadrana.

- Povratak leta uz stabilizaciju i otopljenje se očekuje posle 10. avgusta tako da bi oko 13. moglo biti vrlo toplo uz maksimume koji bi se kretali od 27 do 36 stepeni Celzijusa. Kako je to jako dalek period ostaje da se vidi koliko bi to otopljenje bilo jako i koliko bi ono potrajalo obzirom da cluster ECMWF-a oko 15. trenutno simulira osveženje uz pljuskove. Kao sto sam toliko puta do sada napomenuo, svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.