- Dolazim ja pre neki dan iz Šapca u Beograd i ulazim u stan. Plačem, jer me stan podseća na tetku, tu je bila prvi put sa mnom. Ležem u krevet da se malo odmorim, jer bi trebalo da idem da završim nešto u Požarevcu. Stiže mi njegova poruka - započela je, pa dodala da joj u trenutku nije bio poznat niko ko se tako zove. Kako nastavlja, odmah potom se setila da je to otac jednog dečaka koji je išao s njenom ćerkom u vrtić .

- Ja se raspadnem na delove, obavestim svakog pojedinačno u grupi, jer znam da grupu niko ne otvara. Organizujem da skupimo novac, nađem psihologa. Već potrešena se dodatno potresem, da bih jutros dobila informaciju da je to laž i da je on hvala Bogu živ, a da je otac narkoman i alkoholičar. Kad je taj otac slao poruke u Viber grupu da je dete bolesno i slao je slike , to je jedna bolest, ne znam kako se zove, specifično jako, iznenadni otoci se javljaju, jedan od 50.000 slučajeva, iznenadni otoci bilo gde u unutrašnjim organima, ako to krene i ne dobiješ lek, dete možda umre u svakom trenutku, jako je zeznuto. I ona šalje kao dokaz dve slike deteta, gde je na prvoj slici ovako malo otečeno ovde, a na sledećoj slici ovako otok.

- Kontaktirala sam s jednim ocem, drugim i majkom iz grupe, i oni su imali osećaj kao ja da je on izmislio bolest i da je to samo bio otok od zuba, ono, kad ti malo natekne. Ja sve mislim, i kad mi je poslao sad poruke da je dete umrlo, pa mi je poslao dve poruke gde on kao plače i kida se. Ali neću da grešim dušu, da grešim dušu pred Bogom, ne daj Bože šta ako ne laže. Iskopala sam informaciju da dete nikad nije ni bilo bolesno. A roditelji iz Viber grupe, određeni, su uplaćivali novac svaki mesec, da bi on imao. I juče smo uplatili svi prilične sume novca. Svi su doživeli stres. Čime se ljudi služe? Gde mi živimo? Nemam komentar. Znala sam da dete nije bolesno. Znala sam. Kad je poslao sliku deteta s onim i kad je poslao glasovnu, gde dete plače i govori "drugari, pomozite mi, molim vas", tako je bio naučen tekst, tako mi je bilo providno. Znala sam. On zloupotrebljava dete - zaključila je Anita.