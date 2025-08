Za sve rezervacije do 10.08. pripremljeni su specijalni popusti do 20% za boravke u periodu od 01.09. do 31.10. i do 27% za boravke u avgustu (01.08–31.08.) na odabrane tipove soba. Broj mesta je ograničen, zato požurite i obezbedite svoj idealan odmor po sniženoj ceni!