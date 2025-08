- Sve više, iz godine u godinu prepoznajemo da deca jesu izložena stresu, zato što se životni ritam promenio, što su se očekivanja promenila i što je sve manje tog prostora u kome deca mogu da budu opuštena, da se igraju napolju. Čini mi se da i nivo informacija koje primamo izaziva stres. Mi nismo toga ni svesni, ali to je nekako sve usputno, mi to živimo. Međutim, i deca kad krenu u školu, gledam kad dođu kod mene na terapiju, koliko je za njih nekako sve strašno i teško i veliko. i kad stanu pred ta očekivanja, njima to postaje stres. Tako da je i sama škola stres, vrtić je stres, kao i prevelika očekivanja - objasnila je Snežana Anđelić.

- Stres je u stvari reakcija organizma na neke nagle promene. Mi obično kažemo da može da bude pozitivan i negativan stres. Međutim, i kod jednih i kod drugih se dešavaju iste stvari. Znači, dolazi do povišenog pritiska, do ubrzanog rada srca, do preznojavanja, može doći do glavobolje. Stres koji kratko traje, on ne ostavlja nikakve posledice i neće dovesti do nekih težih stanja. Međutim, ako se stres redovno ponavlja i duže traje, onda on može dovesti do depresije, do povlačenja, čak možemo imati i neka oboljenja koja nastaju kao posledica stresa - rekla je Biserka Obradović.