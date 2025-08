- Cene su paprene i gotovo izjednačene sa cenama sahrana ljudi. Ono što bih ja sada rekao je i da vlasnici životinja u ovakvim situacijama ponovo moraju da se odlučuju da svoje kućne ljubimce sahranjuju u dvorištima ili u obližnjim šumama. Ako bih ti rekao da u zavisnosti od vrste životinje i od njene veličine cene dosižu i do 1.000 evra, ne bi mi verovala, ali tako je - započeo je uključenje MIlan Mitić koji je svog kolegu pitao da sa gledaocima podeli svoje bolno iskustvo.

- Za dva dana će biti mesec dana od kada je, ljudi će reći, uginuo pas, a ja ću reći da je umro ili me napustio moj pas sa kojim sam živeo osam godina, spavao na istom krevetu, bukvalno smo 24 sata bili zajedno. Kada se desi taj momenat, pogotovo uzimajući u obzir da je pas bio zdrav, pa me je ta vest zatekla i nisam znao šta da radim. Naravno, otišao sam na interner da proverim kako to funkcioniše - počeo je svoju priču Ivan Gajić, pa nastavio: