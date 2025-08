- Bebe su umotane u tkanine, ne vidite telo ali znate šta je. Dešavalo se to da me pozovu da igram sa lobanjama, stavite na rame tu lobanju u maramu, na kraju plesa se otvori marama i onda hrane lobanje. Kada sam bio u Sudanu, vozio sam se autobusom i bio je jedan čovek koji je sedeo pored mene. Počeli smo da pričamo i on mi je rekao da ide na grob svog oca. Pitao me je jel hoću sa njim. Obišli smo groblje, ali to su pustinje jedva smo pronašli. Oni stave jedan običan kamen napred i nazad, tu ništa ne piše i onda ljudi moraju da prepoznaju kamen. U Etiopiji vas pozovu na sahranu, ali morate da platite, daju vam cenovnik, jer je običaj da porodica preminulog ne plati ništa za sahranu. U Banatu se na primer vodi evidencija ko je došao na sahranu i koliko je doneo novca i vi onda toliko i vratite.