- Mi kao ljudska populacija smo jako vezani za pokret, još od perioda bebe, pa sve do duboke starosti. Kao deo živog sveta mi nismo bliski biljkama, koje su statične, mi smo bliski životinjskom svetu. Dakle, pokret je jako važan, čak i u medicini postoji jedna grana, koja se zove kineziologija, nauka o pokretu - kaže Saša Milićević, pedijatar i dodaje:

- Postoji stotinjak kinezioterapija, dakle pokret je vrlo važan i vrlo vrlo lekovit. Jako je mali broj hroničnih bolesti gde je zabranjen pokret, to su neke teške povrede kičme i povrede tog lokomotornog aparata. Međutim, recimo, pacijenti koji imaju srčana oboljenja, čak i pacijenti koji su imali infarkt, njima se naravno savetuje da se što više kreću.

- Ono kako možemo promeniti sve i uticati na našu dnevnu dozu zdravlja, jeste time što ćemo ubaciti fizičku aktivnost, makar i trideset minuta dnevno je sasvim dovoljno da se pokrene telo i da se mi sami osećamo bolje nakon toga. Dakle preporučujem bilo koju vrstu aktivnosti da li je to ples, vožnja bicikla, takođe roleri, da li je to u pitanju teretana, neka vrsta sporta, u svakom slučaju vašem telu će to mnogo značiti kao i vašem zdravlju - kaže Dubravka Laketa trener.