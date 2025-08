"Svašta je moglo da mi padne na pamet ili da mi dođe u san, ali nikad to da će moj dugogodišnji poznanik Sveta Basara postati javna žrtva nekakvih 'obaveštajaca za SPC' – legalnih ili nelegalnih, onomadnjih ili današnjih, javnih ili tajnih, svejedno. Godinama sam, izgleda pogrešno, živeo u uverenju da je Basara jedan od onih koji ne svira i ne piše po obaveštajnim nalozima, notama i dezinformacijama. Ne znam kada je uspostavljena ta bliska saradnja, ali Basara je u kolumni 'Sunčani advocatus Dei' totalno promašio. Basara je, pominjanjem moje malenkosti, i to samo na osnovu dezinformacija 'njegovih obaveštajaca za SPC', nepotrebno napravio faul za 'crveni karton'.

Još se više čudim što se Basara, posle tridesetak godina našeg poznanstva, odlučio da bezrezervno veruje lažnim potkazivačkima zvanim 'obaveštajci za SPC' i da piše kako mu oni narede ili kažu. Mogao je i da me pozove da me pita da li sam ja autor teksta kojim se bavio, ali nije. Mogao je da priupita i veštačku inteligenciju, ali nije. A i da me nije zvao, kao što nije, i da nije pitao veštačku inteligenciju, kao što nije, Basara zna da svoje tekstove uvek potpisujem, a ne mali broj puta sam polemisao sa igračima sa javne scene koji su i u Srbiji i u Crnoj Gori bili mnogo jači i uticajniji od njega, a posebno od dva lika kojima se Basara bavio u 'Kuriru'. Ne bih, ni s potpisom, a ni bez potpisa, polemisao sa Basarom o Crkvi, crkvenom sudu i crkveno-sudskim postupcima, jer on o tome, kako i priznaje, nema pojma. I to je trebalo da mu padne na pamet, ali nije!