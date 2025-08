Vetar će sutra biti slab i umeren isočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34 stepeni. U toku noći ka nedelji u Vojvodini retka pojava pljuskova s grmljavinom.

Vetar u skretanju na slab i umeren, posle podne kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša dnevna od 26 na severozapadu do 34 stepeni na jugoistoku.

Za severni i zapadni deo na snazi je „narandžasti“ meteoalarm zbog pljuska kiše ili jake kiša sa količinom padavina većom 20 l/m² u periodu do 3 sata, dok je u ostalim krajevima na snazi „žuti“ meteoalarm lokalne pojave grmljavine sa gradom, pljuska kiše ili jake kiša sa količinom padavina većom 10 l/m² u periodu do 3 sata i ekstremno visokih temperatura.

Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina većom 20 l/m² u periodu do 3 sata može:

Najniža temperatura od 16 do 19 stepeni, a najviša od 23 do 28 stepeni.

Do sredine sledeće nedelje u Srbiji će biti promenjivo. Očekuju se duži sunčani intervali. U većini mesta biće suvo.

U utorak će biti promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.