Osveženje se očekuje uglavnom u centralnim, zapadnim i severnim delovima. Jutarnja temperatura će se kretati od 15 do 21 stepen, a najviša dnevna će biti oko 26 stepeni na severu i zapadu do oko 30 stepeni na jugoistoku.

Više kiše će u ponedeljak biti na južnoj polovini Srbije i u centralnom delu. Tamo se očekuju lokalne nepogode i oluje i ponedeljak će, kako sada daju modeli, biti najsvežiji dan u avgustu. Temperatura vazduha će biti od oko 22 do 27 stepeni. Jutarnja temperatura će biti između 12 i 17 stepeni.

Od utorka, 5. avgusta , polako kreće postepena stabilizacija vremena. Još uvek u utorak ponegde može da bude pljuskova. Biće sve manje oblaka, a sve više sunca. U periodu od utorka do petka temperature će biti uglavnom oko normale za ovaj period leta, između 25 i 30 stepeni, napominje Ristić.

Vreo vazduh iz Maroka sada kreće prema Evropi i zahvatiće Španiju , Francusku i deo Nemačke i Velike Britanije. Stiže do nas sledećeg vikenda, 9. i 10. avgusta, i usloviće početak novog toplotnog talasa kog će karakterisati puno sunčanih intervala. Biće malo oblaka uz suvo vreme.

Trenutna procena meteorologa Ivana Ristića je da će taj toplotni talas trajati od dve do tri nedelje, i biće zaista dug. Moguće da ne bude uopšte prekida kao što je bilo u prethodnom periodu kada su smenjivali topli i svežiji talasi. Temperature će u "svežijim" periodima biti uglavnom tropske, od 31 do 35 stepeni, a biće i sve više, kako toplotni talas bude odmicao, od 35 do 40 stepeni pojedinim danima.