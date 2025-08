To je ujedno i godišnjica najvećeg etničkog čišćenja u Evropi posle Drugog svetskog rata. Teško je reći šta više boli, nepravda koju je srpski narod preživeo tada ili nepravda koja do danas nije prestala, jer zbog dvostrukih standarda velikih sila, za ove zločine niko nikada nije odgovarao.

- Problem je sa mladima koji sada stasaju u svoje roditelje, državu, medije, koji svakodnevno optužuju Srbe da su počinili zločine i bili okupatori. Sve što je suprotno od same istine. Sada je to teško iskoreniti jer prvenstveno aktuelna vlast se sada diči onim što je tada učinjeno. Učinjeni su veliki zločini radi ovog cilja, a to je etničko čišćenje. To je bila udružena akcija vojnog policijskog vrha i same dršave - kaže Bjegović.