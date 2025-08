Inače, pesma "On Sight" Kanjea Vesta, koja otvara njegov kontroverzni album "Yeezus" iz 2013, obiluje komentarima o seksu, moći i slavi, koji se naglo prekidaju stihom gospel pesme (muzički žanr hrišćanske duhovne muzike u afroameričkim crkavama): "He'll give us what we need / It may not be what we want". Iako Hrist nije direktno pomenut, pesma jasno najavljuje da će se kroz njega iskušavati vera, identitet i očekivanja u društvu u kojem je reper odlučio da preuzme ulogu modernog proroka - s mikrofonom umesto krsta.