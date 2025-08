- Svi treba da se ponašamo kako je zakon propisao. Alkohol i brzina su faktori rizika koje svi pominju, ali niko ne pominje odsutnost misli i pad koncentracije, a to dovodi do toga da nemaju vremena da reaguju u slučaju opasnosti. Povećana agresija u saobraćaju je takođe faktor - kaže Jevtić.

On kaže da je problem to što vozači automobila shvataju to što ne koriste signal za skretanje za mali prekršaj, a to stvara opasnu situaciju za motocikliste.