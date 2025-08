- Ja sam i raseljeno i prognano lice. Bila sam u Kosovu Polju do 2004. godine kada sam se iselila. Ja 20 godina živim u kolektivnom centru u Leposaviću. Čekala sam 30 godina ovu jednu sobu i jedno kupatilo, a sada na kraju ne mogu da dobijem ni to - kaže ona.

- Postoje dva pogleda na istinu, ali istina je jedna i objektivna. Slika je iskrivljena sa hrvatske strane, način na koji oni posmatraju čitavu Oluju i rat koji nazivaju domovinski je iskrivljen. Sa druge strane, mi vidimo našu sliku koja je tragična i koja je dovela do toga da Srba nema u Hrvatskoj više - kaže Grubišić.

Grubešić kaže da se stalno govori kako se vraćamo u prošlost ovakvim temama, ali on veruje da je način na koji mi obeležavamo Oluju zapravo naša kultura pamćenja i sećanja kako bi u budućnosti predupreli ovakve tragedije.

- Mi ne pokušavamo da stvaramo trajni sukob, suprotno. Teme koje su kod nas glavne je kako Srbija treba da izgleda u budućnosti. Sa druge strane, nažalost, Hrvatska koja je u EU se sve više vraća u prošlost što vodi otvorenom šovinizmu. Videli smo to na Tompsonovom koncertu koji je posetilo 500 hiljada ljudi - kaže Grubešić.

Dragoljub Bosnić je imao samo tri godine kada se dogodila Oluja, pa kaže da iako su sečanja zamagljena, on se seća kada je otac spakovao njega, brata i trudnu majku u prikolicu, a on ostao.

- Mnogi očevi su ostali. Moj se na svu sreću vratio i uspeo da preživi, ali mnogi nisu. Bitno je da negujemo kulturu sećanja jer taj čin se nije ticao samo našeg naroda tamo. Ti Hrvati su govorili o tome da bi došli do Beograda da im NATO to dopusti. Oni koji su hteli da se reše nas bi vrlo rado to uradili u Republici Srpskoj ili nekim delovima Srbije - kaže Bosnić.