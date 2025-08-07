Slušaj vest

Turisti iz Srbije koji su posetili mesto Perea u Grčkoj tvrde da su plaže trenutno pune trave, a voda mutna zbog čega ne preporučuju letovanje u ovom mestu.

U Fejsbuk grupi "Grčka - grupa za turiste" pojavila se objava sa fotografijama iz ovog letovališta na kojima se i u vodi i na pesku vidi gomila trave.

- Za sve one koji razmišljaju da dođu u Pereu. Nemojte. Doduše možda se nekome sviđa. Ja sam ove godine poslušala sebe umesto sve one ljude koji su pričali da je užasno i puno travuljine i verujte mi nikada više. Ni mesto nam se ne sviđa, već od ponoći ništa ne radi. Ima samo šetalište pa možete gore dole šetati. Ulice su uveče puste, prazne i nema ničega. Mislili smo grad je, urbanije. Ma kakvi. Kažu, lepo je za malu decu, plićak. Da ako volite da vam se deca guše u travi. Pritom nije to samo trava, papiri, plastika, limenke, ma, fuj! Prljavo baš. Voda mutna, ne vidi se ništa. Jezivo je sve. Jedino dobro u svom ovom užasu je smeštaj, za to nemam zamerke, i cena je top, ali sada znam i zašto - navodi se u objavi koja je pokrenula lavinu komentara.

Foto: Printscreen/ Grčka - grupa za turiste

Posetioci koji su se našli u ovom mestu tvrde da se trava pojavila zbog kiše koja je padala prethodnih dana.

- To je zbog kiše koja je padala poslednja dva dana, kao i zbog velikih talasa koji je vetar napravio, tako vam je sada u svakom delu Grčke gde je bilo nevreme. Preporučujem vam plažu Potamos koja je na samo 15 minuta kolima od Peree. Prelepa je plaža i voda je kristalna. Žao mi je što vam je loše vreme pokvarilo utisak - pisalo je u prvom komentaru, dok je drugi turista dodao:

Razočarani turisti

- Mi smo ovde već 12 dana i ovako je sve vreme. Možda je samo jedan dan bilo da kažem "čisto" oluja je bila juče, a ova slika je od pre par dana. Baš veliko razočarenje i mesto i more. Da kažem sreća pa zaista imamo fenomenalan smeštaj koji je za svaku preporuku, bar to ako ništa drugo.

Žena sa dvoje dece prevarena za smeštaj na letovanju u Grčkoj Foto: Shutterstock

Neki su napisali i da je more kristalno čisto kada nema oluja i jakih vetrova, dok su drugi bili saglasni sa tim da bi Grci trebalo odmah da reaguju u ovakvim situacijama i da očiste plaže.

- I posle kažu trava pripada moru, pa šta. Nije pa šta. Realno ovo ima i kod mene na Nišavi. Evo more, bili dva dana ogromni talasi, duvao vetar i ništa. More kristalno čisto nijedna travka nema - pisalo je u jednom komentaru, dok je u drugom stajalo: