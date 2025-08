Doktorka joj je rekla da je to što se bebi desilo moralo da se vidi na ultrazvuku, te da ne razume kako im niko ništa nije rekao o tome.

- Ona je bila operisana i imala je dijafragmalnu herniju gde jetra i creva. uđu kroz dijafragmu u pluća, dijafragma ne zadrži dobro i njoj uđu svi organi gore. To se dešava u jednom u 50.000 slučajeva što se njoj desilo. Obično se uđe sa leve strane i lakše je za operaciju. Njoj je ušla sa desne i rekli su nam da smo došli sutradan, tačnije da smo čekali sutradan, ona ne bi bila živa. Zato što su njoj pluća počela da se pune tim nekim vazduhom, koliko mogu sada da objasnim. Creva su joj bila skroz nekako uvrnuta, zavrnuta, kako god nazovite. Da nije dovedena beba tu noć i da nije dobila adekvatno negu koju je dobila, ona bi se ili ugušila, ili bi dobila sepsu i umrla bi - priča ona.

- Jedno plućno krilo joj je radilo, drugo nije. Saturacija joj je bila 92 za disanje, a bebama treba da bude najmanje 97, ispod toga nije normalno. I ona je faktički disala na aparatima. Kada su je operisali, 4 sata je trajala operacija, rečeno je da očekujemo jedno i drugo, da budemo spremni i na jedno i na drugo i da sada sve zavisi od nje same kako će njen organizam prihvatiti. U tom trenutku vi ne znate kako da se osećate. Da li ste srećni što je operacija prošla i vi sad vidite vaše dete? ili ste tužni jer znate da je ostavljate u bolnici i odlazite kući, a prvih 18 dana ste je držali u rukama, radovali se i sad idete kući i bebin krevetac je prazan. U tim trenucima vera u Boga me jedino održavala i ne znam kako smo uspeli to sve da izdržimo - dodala je Milica.