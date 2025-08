- Vukovar je daleko od Knina i kao takav ima povlašćen status u smislu atmosfere, straha u poređenju sa predelom gde se dogodila Oluja i stavom naroda tamo. Oseti se velika tuga i bol posle svih ovih godina, to sećanje na taj datum i te dane naši građani srpske nacionalnosti u Vukovaru su dobro zapamtili - kaže Kolar.

Ipak, on ističe da kod velikog broja političkih opcija postoji negde skrivena, a negde javna netrpeljivost prema Srbima, osim kada su im Srbi potrebni kao biračko telo:

- Ne oseća se dovoljna odgovornost visokih političkih predstavnika Hrvatske da bi se bar na najminimalniji način označilo da sva ta dešavanja koja su se desila bar na neki način olakša našim ljudima. Nije se rešilo mnogo toga po stambenom pitanju. Hrvatska to ne rešava jer bi onda morala da prihvati istinu, da se desio veliki egyodus naroda, da je napad bio nezakonit i nehuman. Kada samo pogledamo da je preko 2000 ljudi ubijeno, preko 200 hiljada ljudi isterano sa ognjišta, da su kuće zapaljene i nikada nisu obnovljene - kaže Kolar.

- U ogromnoj meri hrvatska istorija je bazirana na lažima i obmanama, to stalno forsiraju i ponavljaju. Ako izađete sa nekim dokumentom do 1942. godine, oni će reći da je to falsifikat - kaže Pršić.