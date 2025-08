Geografija određuje, geopolitika zapoveda

Španci često kažu da geografija određuje. Onda bi se moglo reći da geopolitika zapoveda. Sutrašnjica pripada kritičnim mineralima, a to u svom tekstu za Project Syndicate primećuju Rabah Arecki i Rik van der Plog.

"Svetske sile razvile su očiglednu nezasitu glad za kritičnim mineralima koji su neophodni za postojeću energetsku i digitalnu tranziciju, uključujući retke metale (za poluprovodnike), kobalt (za baterije) i uranijum (za nuklearne reaktore). Međunarodna agencija za energetiku predviđa da će potražnja za ovim mineralima, samo za potrebe tehnologija čiste energije, porasti više nego četiri puta do 2040. godine", navode autori.

Ključ zelene transformacije

Litijum je ključan za zelenu transformaciju. Kao takav, on je kamen temeljac nove industrijske politike. Želja EU da obezbedi litijum za potrebe svoje industrije dovela je do toga da projekat "Jadar" postane strateško čvorište. Analitičar Darko Obradović ukazuje da je to priznanje izvanredno i da potvrđuje održivost i kvalitet celog projekta.