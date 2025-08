Pogledajte kako će se nevreme kretati iz sata u sat

Oblaci iznad Srbije danas u 12 sati

Oblaci iznad Srbije danas u 13 sati

Oblaci iznad Srbije danas u 14 sati

Oblaci iznad Srbije danas u 15 sati

Oblaci iznad Srbije danas u 16 sati

Oblaci iznad Srbije danas u 17 sati

Oblaci iznad Srbije danas u 18 sati

Oblaci iznad Srbije danas u 19 sati

Oblaci iznad Srbije večeras u 20 sati

Oblaci iznad Srbije večeras u 21 sat

Oblaci iznad Srbije večeras u 22 sata

Oblaci iznad Srbije večeras u 23 sata

Oblaci iznad Srbije u ponoć

Oblaci iznad Srbije u jedan sat posle ponoći

Oblaci iznad Srbije dva sata posle ponoći

Oblaci iznad Srbije večeras tri sata posle ponoći

Oblaci iznad Srbije četiri sata posle ponoći

Oblaci iznad Srbije sutra u 5 sati

Oblaci iznad Srbije sutra u 6 sati

Upaljen meteo alarm

Vreme narednih dana

U utorak na severozapadu zemlјe pretežno sunčano, a u ostalom delu umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom. Posle podne prestanak padavina u svim krajevima, a uveče i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne i uveče u Vojvodini zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 30.