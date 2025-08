Gospojinski post, koji pravoslavni hrišćani poste kao i Veliki post, najkraći je od četiri velika godišnja posta, traje 15 dana, od 14. avgusta do 28, ali je stroži od božićnog i apostolskog (Petrovski ili Petrovdanski).

- Jedna od najčešćih grešaka, iako ne volim da pričam o tome šta je greška, a šta nije, jeste što se većina ljudi fokusira samo na hranu, zapostavljajući duhovnu stranu posta, koja je i te kako važna, pa i važnija od telesne. Naravno, ovim ne kažem da ne treba da postimo i hranom, to jest da unosimo određene namirnice, ali ne treba na to da gledamo pravno, zakonski - ispričao je on ranije.