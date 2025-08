- Ovi virusi daju visoku temperaturu koja naglo raste i traje od tri do pet dana. Dovodi do slabljenja i sloma imuniteta, dete odbija da jede, da pije tečnost što može dovesti do dehidratacije organizma, loše spava, neraspoloženo je. Pored toga može se javiti i dijareja i konjuktivitis. Zbog svega toga kod roditelja i u kući nastane panika, ali nema razloga za brigu - ističe dr Milićević i dodaje: