Slušaj vest

Pravo na dom konačno bi trebalo da bude ustavno zagarantovano, što do sada nije bio slučaj! Predsednik Aleksandar Vučić najavio je nedavno izmene Ustava i Zakona o izvršiteljima koje bi sprečile oduzimanje jedinog doma građanima u postupcima izvršenja, što je naišlo na pozitivne reakcije stručne javnosti, uključujući Komoru javnih izvršitelja i Ministarstvo pravde.

Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da bi se izmenama Ustava i Zakona o izvršenju i obezbeđenju Srbija uskladila s članom 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji propisuje garanciju prava na dom, a sve u cilju da se onemogući oduzimanje jedinog doma radi naplate duga.

Ministar je ukazao na praksu Evropskog suda za ljudska prava iz nekoliko presuda, a koje se tiču upravo garancija prava na porodični dom iz pomenute konvencije. Nekoliko ovih presuda se odnosi na Hrvatsku, koja je pravno bliska Srbiji, a u njima je konstatovao da se jedini dom koji neko poseduje ne može prodati u klasičnom postupku izvršenja, već da mora da se utvrdi proporcionalnost.

Ministar je ukazao na praksu Evropskog suda za ljudska prava Foto: Ministarstvo pravde Srbije

Socijalna nužda

- To znači da je potrebno da se utvrdi da li je to socijalno opravdano, da li u tom slučaju ima maloletne dece, da li postoje blaže mere i načini na koji se pitanje duga može rešiti kako bismo izbegli situaciju da se nekom licu proda jedini dom, koji se štiti upravo članom 8 Evropske konvencije. Evropski sudu svojoj praksi traži odluku suda u situacijama gde se mora uzeti u obzir da je to dužniku jedini dom, da tu živi s porodicom, maloletnom decom, da je u stanju socijalne ugroženosti ili socijalne nužde ili da u tom domu žive lica sa invaliditetom - naveo je ministar, a preneo RTS.

Dodao je da su to sve parametri koje sud mora naknadno da razmotri pre nego što se uđe u prodaju jedinog doma nekom licu zbog duga, te da bi trebalo razmotriti da li postoje neke alternative, kao što su reprogram duga ili odbijanje od prihoda dužnika.

Pravo na dom treba da se nađe i u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju Foto: Kurir Televizija

Vujadin Masnikosa, predsednik Izvršnog odbora Komore izvršitelja, rekao je za RTS da pravo na dom treba da se nađe i u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju.

Odluka suda u roku od pet dana

- Javni izvršitelji su i do sada nastojali da u faktičkim situacijama na terenu, kada se nađu maloletna deca kao što je ova situacija, zaštite to pravo na dom. Ali svakako da postojanje tog prava u Ustavu RS i Zakonu o izvršenju i obezbeđenju će stvoriti zakonski osnov da se tako zaista i postupa. Ustav definiše osnovna ljudska prava i slobode i trenutno u Ustavu nemamo definisano pravo na dom. Zakon o izvršenju i obezbeđenju, takođe, ne poznaje pravo na dom, da to bude razlog za odlaganje izvršenja. Po našem mišljenju, sud bi bio taj koji bi u svakom konkretnom slučaju trebalo da u izuzetno kratkom roku, na primer, u roku od pet dana, utvrdi da li dužnik ima drugi dom ili nema - istakao je Masnikosa.

Ukazao je na brojne dosadašnje manjkavosti prilikom sudskog utvrđivanja da li dužnik ima samo jedan dom ili ne:

- U praksi se dešavalo da su se mnogi pozivali na to da im je to jedini dom, a da faktički to nije bio jedini dom.

Problem u praksi Manjak ustavnog prava Kada je reč o Zakonu o izvršenju i obezbeđenju, Masnikosa navodi da taj zakon "postavlja jedan uzak krug imovine na kojoj ne može da se sprovede izvršenje". - To se pre svega odnosi na neke lične stvari dužnika i na stvari koje su mu neophodne za život. Ono što je u praksi uvek bio problem, to je bila situacija kada vi imate s jedne strane sudsku presudu, koja je očigledno nepravedna jer se zasniva od 2000. godine pod uticajem manjkavosti ustavnog prava - naglasio je on i istakao da je potrebna značajnija reforma u oblasti sudstva koko bi se stvarno moglo zaštititi pravo na dom.

Foto: Shutterstock

Iz združene akcije "Krov nad glavom" ostaju pri stavu iz 2019. godine da svaka nepokretnost koja ima funkciju jedinog doma mora biti izuzeta iz izvršenja.

- Dakle, to ne sme biti ograničeno pravo samo onda kada nadležni procene da je "socijalno opravdano", već opšte pravo koje se odnosi na sve ljude koji su u situaciji da im se dom pleni u izvršnom postupku. Smatramo da zaštita prava na dom u našoj zemlji treba više da se ugleda na rešenja iz Građanskog zakonika Ruske Federacije, koja nam je po stambenoj situaciji mnogo sličnija. Pozivamo predlagače najavljenih izmena Ustava da budu maksimalno precizni i otvoreni kada govore o zaštiti prava na dom koju nameravaju da uspostave - naveli su oni.