Svakog dana raste spisak naučnika koji istupaju u javnost upozoravajući na opasnosti od neregulirane veštačke inteligencije koja se ubrzano razvija u najvećim svetskim tehnološkim laboratorijima.

Mnogi se pitaju čega se to tačno stručnjaci plaše kada je u pitanju tehnologija budućnosti koja je već deo svakodnevnog života.

Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni rizik da nam AI neće doneti ništa dobro odnosi se na smanjenje broja radnih mesta, gubitak privatnosti, preplavljivanje prostora za javni diskurs lažnim ili iskrivljenim sadržajima, diskriminaciju, produbljivanje društveno-ekonomskog jaza, izazivanje šokova na tržištima i najapokaliptičniju mogućnost – uspon robota-ubica ili u najmanju ruku njihov pad u pogrešne ruke.

Foto: Kurir Televizija

- Bili bi i najgluplji na svetu da ne koristimo to što nam se nudi, odnosno veštačku inteligenciju. Međutim, ona nas zamenjuje. Ima jedna rečenica koja kaže: Niko nije dovoljno siromašan da mu ne mogu uzeti još nešto. Veštačka inteligencija i sada radi sama, to je sjajno obučen papagaj koji ume da ponovi i ume da radi po obrascima. Međutim, ne može da napravi neko umetničko delo, kao što može čovek. Mladi ljudi sada komuniciraju preko toga. Bila bi kardinalna greška da je ne koristimo, ali se nećemo približiti Bogu preko nje. Ovo je luciferijanstvo i go manijaci koji su vlasnici - kaže Vujičić.

Vasić je ranije govorio o tome da će se dogoditi to da veštačka inteligencija krene da imitira ljudski glas, što bi bilo kobno po ljudsku vrstu jer se može zloupotrebiti.

Foto: Kurir Televizija

- Sada se tome pridružuje i video snimak. Vrlo brzo ćemo faktički moći da vidimo, na primer, našu voljenu osobu koja priča. Sada ćemo sve više verovati u taj skem. Robotika sada ima vrlo neverovatnu ekspanziju. Već sada vidimo na ulicama Kine, Japana robote koji hodaju, nose stvari - kaže Vasić i dodaje:

- Mi ćemo imati to kod kuće, nekog ko će bacati đubre, spremati ručak, paziti na decu i to će koštati 10.000 evra pa će i imati smisla. Vrlo brzo ćemo doći do osam milijardi robota na svetu. Pre toga će udariti taj AI cunami. Do kraja godine će doći inteligencija koja premašuje našu inteligenciju, mi se ranije sa tim nikada nismo susreli i ne znamo šta je to. On može da zna korelaciju svih informacija koje mi nikada nismo videli. Samim tim će biti dosta pametniji od nas i nećemo biti glavna inteligencija na planeti. On može da kaže "aha, hoću sada da uništim sve ljude" i da baci neki virus koji može da nas potamani za 24 sata, biće dosta pametniji od nas.

Foto: Kurir Televizija

Sve više mladih, umesto doktora, traži način za lečenje u veštačkoj inteligenciji:

- Govorila sam o tome ranije ko je zamenjiv. Rekla sam da su zamenjivi i lekari, ali ne svi lekari. One koje može da zameni veštačka inteligencija, njih i treba da zameni. Suština lekara je emocija, a ona to ne poseduje. Elon Mask najavljuje neku super veštačku inteligenciju, to je samo jedan optimizam i već mi je to na nivou dečje igre i to ima opasne posledice. Možda se i Hitler igrao, možda se zaigrao - kaže Bašić.

Marjanović ističe da veštačka inteligencija ima odličnu brzinu kao i moć lakog pretraživanja, što navodi ljude da odustanu od samostalnog istraživanja i okrenu se upravo kompjuteru:

Foto: Kurir Televizija

- Ta veštačka inteligencija će nam zaista olakšati ovaj život i opet se sve svodi na čoveka. Veštačka inteligencija može da se vrlo lako invertuje u svoju suprotnost, jer znamo da nož kao predmet može da se upotrebi da se sa njim nešto oljušti, a može i da se ubije čovek. Tako je i sa ovim. Ja mnogo koristim veštačku inteligenciju, oni ulaze u diskusiju i spremni su da odgovore na svako pitanje, ja ih testiram da vidim koliko su oni spremni da variraju u odnosu na algoritam.

