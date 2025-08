- Sve to počinje već u ranom detinstvu. Mi decu učimo granicama. Ovo je granica. Ti ne možeš da pređeš tu granicu. Moraš da poštuješ drugoga i da poštuješ granicu drugoga. Odnos prema stvarima se već od vrtića pa nadalje. Znači, ne možeš da razbacuješ, ne možeš da uništavaš, kada to činiš, to je loše. Čini mi se da smo poslednjih godina izgubili taj deo da deci neko kaže "to ne sme da se radi, to što radiš je loše, to nije dobro, to ne sme" - kaže Anđelić i dodaje: