Slušaj vest

Nakon što je na društvenoj mreži Fejsbuk identifikovana nova prevara u kojoj je zloupotrebljen lik premijera Đura Macuta, Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom je apelovalo na građane da budu oprezni i ne ostavljaju lične podatke na mrežama.

Stručnjak za informacionu bezbednost Nenad Bučevać rekao je da se nakon prevare novac promeni nekoliko računa u više zemalja, a često se i ulaže u kriptovalute što otežava proces povratka sredstava. Ističe da je najbolji načini zaštite od prevare pribranost i zdrav razum.

Zašto IT stručnjaci kažu da danas više nije pitanje da li će neko pokušati da vas prevari preko interneta, već kada? Da li je moguće vratiti ukradeni novac.

Foto: Shutterstock

Stručnjak za informacionu bezbednost Nenad Bučevać kaže za RTS da bi trebalo da uživamo u tehnologijama, ali da to činimo pažljivo.

- Treba napraviti distinkciju između napada na kompanije koji imaju sajber inženjere koji ih brane i, sa druge strane, običnih građana - naveo je Bučević.

Nakon prevare, kako je rekao, novac promeni nekoliko računa u više zemalja, a često se ulaže u kriptovalute. Prema njegovim rečima, sve to se brzo dešava, što otežava proces povratka novca.

Napominje da, u zavisnosti od vrste napada, zavisi i da li će prevarenim građanima biti vraćen ili ne.

Foto: RTS Printscreen

- Ako je novac skinut sa računa banka, najverovatnije će banka vratiti novac i ona snositi trošak, ali ako ste vi verifikovali šifru i uplatili novac, onda vam novac najčešće neće biti vraćen - istakao je Bučević.

Bilo je primera kada su hakeri pokušali da zloupotrebe likove političara, lekara, javnih ličnosti. Nedavno smo imali slučaj u kojem je zloupotrebljen lik premijera Đura Macuta, u kampanji u kojoj on navodno poziva građane na ulaganje u novi investicioni program uz podršku Vlade Srbije.

Pribranost i zdrav razum najbolja zaštita

Bučević ističe da je najbolja zaštita od prevare pribranost i zdrav razum, koji nas najbolje mogu sačuvati da ne nasednemo.

Naveo je primer da nekada u prevarama nije cilj samo da se uzme novac, nekada skidaju slike, uzimaju vaš identitet i na taj način vas mogu ucenjivati i preprodavati vaše podatke, a da vi to i ne znate.

Foto: Dmitrii Melnikov / Alamy / Alamy / Profimedia

Kako biste se zaštitili, savetuje da ne držite istu šifru na svim nalozima, neophodno je da šifra bude kompleksna, da sadrži velika i mala slova, brojeve, savet je da se kao šifra iskoristi cela rečenica koja je samo vama laka za pamćenje.

Ko sve može da izvede napad

Hakerski napadi i pokušaji prevara na bilo koji način danas su svakodnevica, a na pitanje da li je za to potrebno veliko znanje, vrhunska oprema ili to, ipak, danas može da uradi bilo ko, Bučević je odgovorio da, uz pojavu veštačke inteligencije, napade mogu da izvedu i ljudi sa manje znanja.

Istakao je da napad na identitet premijera Macuta nije tehnološki sofisticiran. Bučević je dodao da uvek treba upotrebiti zdrav razum – da li bi premijer jedne zemlje preko društvenih mreža tražio da se ulaže u neki određeni fond.

Naveo je i primer sedamnaestogodišnjaka koji je uspeo da hakuje nalog Ilona Maska i tražio da se ulaže u određene fondove.- Živimo u takvom vremenu, bitno je da smo svesni da nema brze zarade, čim neko nudi laku zaradu – budite oprezni - ističe Bučević.

Najčešće su ljudi prevareni, kako je rekao, uz pomoć socijalnog inženjeringa, fišing kampanje, poruke koje nam stižu,a koje nas navode da sami ostavljamo lične podatke ili podatke sa kartice.

Obaveštenost je ključna, smatra Bučević i ističe da je bitno da građani vode računa o investicionim prevarama, koje koriste vaše prijatelje da vas navedu da ulažete novac. Kako je dodao, rezultat tih prevara je da vidite da novac raste, a kada hoćete da ga podignete ,vidite da on nestaje.

Bučević je apelovao na građane da ne budu lakoverni.