Jedan od načina da se provede slobodno vreme, posebno tokom kišnih dana, ali i tokom velikih vrućina, jeste i odlazak u bioskop, ali je to postalo pravi luksuz, posebno za roditelje sa decom!

Jednu majku je odlazak u bioskop koštao čak 3.250 dinara.

Ono što ju je posebno razbesnelo jeste cena kokica i soka. Kokice su platili čak 990 dinara, dok ih je mali dečiji sok koštao čak 350 dinara.

Dve karte za decu platila je 1.200 dinara, a njena ulaznica koštala je 720 dinara.

Kokice i sok skuplji od ulaznice za bioskop Foto: Printscreen Instagram/ serbialivebeograd

- Pljačkanje u bioskopu. Cena kokica i soka skuplja od ulaznica za film. Da li je ovo realno? - požalila se ova majka.

Njena poruka objavljena je na storiju Instagram stranice "Serbia live Beograd".