Turisti iz Srbije koji u avgustu planiralu letovanje u Grčkoj treba da znaju da su talasi u ovom periodu veći zbog čestih vetrova, da obrate pažnju na parkiranje i budu obazrivi prilikom prelaska granice, savetuje poznati Srbin iz Atine Radmilo Belić.

U Fejsbuk grupi "Grčka info" pojavila se njegova objava u kojoj je našim građanima skrenuo pažnju na stvari koje bi trebalo da znaju pre odlaska na more.

- Ušli smo u avgust. Avgust se smatra vrhom sezone u Grčkoj. Pored mnogobrojnih turista, u avgustu najveći broj Grka koristi odmor. Zbog svega ovoga, skrenuo bih pažnju svima koji dolaze u Grčku, da povedu računa o sledećim stvarima.

Kada prelazite granične prelaze, obavezno proverite da li vam je udaren pečat u pasoš.Ukoliko nije, zahtevajte od graničnog policajca da to učini, da ne biste imali problema prilikom izlaska iz zemlje. Ovo se odnosi na ulaske u zonu Šengena, dakle prilikom ulaska u Bugarsku ili u Grčku iz Severne Makedonije. Kazna za ovakve propuste granične policije, pada na vaša pleća i ona iznosi 1.200 evra ili zabranu ulaska u zemlje Šengena od nekoliko godina - navodi Belić i dodaje:

Ove stvari turisti treba da znaju ako u avgustu idu u Grčku Foto: Shutterstock, Printscreen

- Avgust karakteriše vetrovito vreme, a vetar koji duva u ovom mesecu na Egeju se naziva Meltemi. To znači da možete da očekujete na mnogim plažama talase. Za one koji ih ne vole, u takvim slučajevima, potražite plaže koje su uvale i koje su zaklonjene od vetra.

Otvorite četvore oči kada se parkirate

Belić upozorava sve turiste posebno one koji idu u severnu Grčku, naročito u Solun i njegovu regiju, da vode računa o parkiranju automobila.

- Nepropisno parkiranim automobilima se skidaju tablice, a kazne se kreću od 40, 80 i 150 evra. Tablice policija ima prava da zadrži od 10 do 30 dana. Svaki šef stanice ima diskreciono pravo da odluči, da li će vam po plaćanju kazne tablice odmah vratiti ili ih zadržati u zakonski propisanom roku. Zbog toga, ukoliko ste načinili prekršaj, posle plaćanja kazne (kazna se plaća isključivo u pošti), trudite se da budete ljubazni i da vam se tablice odmah vrate ili u najkraćem mogućem vremenu. Inače za neupućene, ovo nije novina za Solun, jer su se tu skidale tablice i u prošlom veku. U južnoj Grčkoj ovo je mnogo ređi slučaj, ali postoji mogućnost da vam i tu budu skinute. Zbog toga se trudite da parkirate propisno - ističe Belić pa nastavlja:

Foto: Shutterstock, Facebook

- Takođe bih naglasio da bez rezervisanog smeštaja u avgustu ne idete, jer je jako teško naći smeštaj. Ovo se posebno odnosi za porodice sa decom.

Dan kada u Grčkoj ništa ne radi

Srbin iz Atine podseća i da je po novojulijanskom kalendaru, 15. avgusta, jedan od najvećih hiršćanskih praznika, Uspeće Presvete Bogorodice.

Radmilo Belić, Srbin iz Atine, savetuje turiste šta treba da znaju ako u avgustu letuju u Grčkoj Foto: Facebook prinscreen Grčka info

- Toga dana su sve radnje zatvorene, a po celoj Grčkoj se slavi ovaj praznik. Što se tiče prognoze vremena, za sada je vreme prijatno, ali su metereolozi za sledeću nedelju najavili novi udar vrućina. Da li će se desiti, vreme će pokazati. I na kraju, vodite računa na plažama da ukoliko je podignuta crvena zastava, ne ulazite u more. Takođe ukoliko bude požara i dobijete poruku sa broja 112, pratite uputstva. Svima koji dolaze, želim da provedu lepo svoj odmor i da ih nedaće zaobiđu.

Mnogi članovi grupe su bili zahvalni na savetima, a dodali su i da ova objava obuhvata dosta situacija koje su se dogodile prethodnih dana, a tiču se pečata u pasošu, parkinga i skidanja tablica.