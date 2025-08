Uz last minute ponude agencije Oktopod travel i lakim bezbrižnim korakom sustignite leto i vaš dugo iščekivani odmor! U agenciji ćete pronaći aranžmane za svačiji ritam i stil putovanja - za porodice s decom, parove u potrazi za romantikom, solo avanturiste ili društva željna zabave. Posebnu pažnju privlači činjenica da vas u ponudi agencije očekuje više od 30 destinacija širom Grčke, uključujući i popularna ostrva, što dodatno otvara mogućnosti za one koji žele nešto drugačije i autentičnije. Oktopod aranžmani uključuju apartmanski smeštaj u popularnim mestima na Egejskoj i Jonskoj obali mora, uz mogućnost autobuskog ili sopstvenog prevoza. Bilo da vam više prija aktivan odmor u življim letovalištima ili su vam potrebni tišina i mir pod maslinama, u Oktopodu ćete zasigurno pronaći ono šta vam najviše prija.

Od Pefkohorija i Polihrona na Halkidikiju, preko Nei Porija i Leptokarije u podnožju Olimpa, pa sve do Stavrosa i Asprovalte, Jonske obale, popularnih ostrva - lokacije u ponudi nisu samo tačke na mapi Mediterana, već letnje oaze koje nude ono nešto za čime svi žudimo u dubini duše, a to su odmor, osveženje, promena.

Uzmite pauzu od svakodnevice, izađite iz poznatog ritma, spakujte kupaći kostim, udobne papuče i dobru volju, a letnje ponude i tim agencije su tu da se pobrinu za sve ostalo. Dani na peščanoj obali mora gde jedinu buku pravi šum talasa su bliže nego što mislite i povoljniji su nego što ste očekivali, jer last minute cene snižene do 50% možete podeliti na rate čak do kraja godine. Vaš odmor može početi odmah, a troškovi mogu biti raspoređeni tako da ne predstavljaju opterećenje.