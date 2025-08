- Pre svega može da dođe do oštećenja kardiovaskularnog sistema, srca i krvnih sudova, dolazi do skoka pritiska, drugo dovodi do ubrzanja rada srca, tako da na taj način dovodimo do veće potrošnje različitih supstanci koje se nalaze u našem organizmu. Dolazi do poremećaja, vrlo često omladina ili odrasla osoba ima nesanicu, što je razumljivo, jer dolazi do porasta adrenalina. Osim toga, dolazi do jedne vrste mentalne konfuzije. Na duže staze može da dovede i do insulinske rezistencije, čak i do pojave dijabetesa, do pojave šećerne bolesti - kaže pedijatar Saša Milićević za Blic TV.