Letovanje u Grčkoj za mnoge naše turiste ne podrazumeva samo uživanje u prelepim plažama već i uživanje u hrani - morskim plodovima, girosu, ali i nezaobilaznom grčkom nes frapeu!

Lokalne taverne služe belo vino robola Foto: Grzegorz Kordus / Alamy / Profimedia

Međutim, za Katarinu, jedno jutarnje uživanje pretvorilo se u pravi šok! Na plaži u Nea Kalikratiji naručila je kafu i platila ju je 6,40 evra, odnosno oko 750 dinara. Međutim, više od cene, iznenadila ju je činjenica da su joj posebno naplatili čak i - plastični poklopac za kafu.

- U Nea Kalikratiji, njihov frape, a naš nes košta 6,40 evra - napisala je ona u Fejsbuk grupi "Grčka uživo" priloživši račun.

Dodala je da su joj poznavaoci grčkog jezika objasnili i da su joj po 0,05 evra naplatili za plastično pakovanje i poklopac za kafu.

- Ležaljke su uz piće, tj. porudžbinu, a u ovom baru je minimalna konzumacija 25 evra i to u poslednja 3 reda. Što ste bliži moru je i skuplje. Najjeftinije piće je 6 evra! Burger ili giros je 11 evra! - navela je objasnivši da se ovo odnosi na plažni deo.

Ova objava izazvala je brojne komentare. Neki su reagovali s nevericom, a drugi sa podsmehom.

- Svako ima pravo da stavi cenu koja mu odgovara. Vaša je greška što ste otišli, a ne odgovara vam... - napisao je jedan korisnik društvenih mreža oplevši i po samoj plaži u Nea Kalikratiji.

Ne samo da je kafa 6,4 evra već je naše turiste šokirala i nadoknada za plastičnu ambalažu. Foto: Fejsbuk Printscreen/Grčka uživo

- Svako ko ima kola ili je iole normalan ne ide na gradsku plažu... Ja 12 godina idem u Nea Kalikratiju, prve tri sam išao na gradsku, a posle nikad više. Previše je turista, ima onih što ustanu u četiri ujutru da zauzmu mesto, a pritom se i ne čisti redovno od trave - napisao je on.

"Dok bude ovaca biće i šišanja", naveo je drugi dok je jedan Miloš, takođe, istakao negativne strane samog mesta kao i cena u barovima.

Slaba sezona u Italiji Foto: Shutterstock

- Godinama letujemo u Grčkoj i ovo je jedino mesto za koje mogu da kažem da se ne bismo vratili ni da je džabe. Prvo - plaža. Voda je mutna, dno se ne vidi ni na metar dubine, puna je trave. Drugo - galama i buka tokom cele noći - turiranje automobila i motora, glasna muzika iz vozila... Treće - neverovatna gužva. Svuda se čeka za mesto. Mesto za parking da ne spominjem. A što se tiče cena, one na plaži jesu previsoke. Dogovorene su među barovima i, ako ne računamo vodu, najjeftinije piće je kafa koja je šest evra. Uz minimalnu konzumaciju od šest evra po osobi na svaka četiri sata. Naravno, niko vas ne bije po ušima da morate na ležaljku, ima dovoljno slobodnog mesta na plaži, ako na vreme dođete. Naravno, ukusi su različiti. Upoznali smo dosta ljudi koji godinama letuju ovde i prezadovoljni su... - napisao je Miloš.

Neki naši ljudi su naplaćivanje ambalaže okarakterisali kao čistu "glupost".