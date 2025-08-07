Slušaj vest

Dok većina dvanaestogodišnjaka uživa u raspustu, igra igrice i vreme provodi na društvenim mrežama, jedan njihov vršnjak iz Novog Sada pokazao je nešto drugačija interesovanja, ali istovremeno i veliko srce i iskrenu ljubav prema životinjama!

Naime, na banderama širom Novog Sada pojavio se nedavno jedan neobičan oglas koji je neverovatnom brzinom dirnuo mnoge:

oglas za šetnju psa.jpg
Dečak je napisao da bi šetao psa bez nadoknade, a njegov oglas dirnuo mnoge. Foto: Fejsbuk printscreen/I love Novi Sad

- Čuvao bih i šetao manje kuce bez naknade. Imam 12 godina i jako volim kuce. Živim u stanu i nemam priliku da imam svoju kucu i jako bih voleo da svoju ljubav prema psima podelim. Ozbiljan sam, odgovoran i odličan đak. Možete računati da će vaša kuca biti u dobrim i sigurnim rukama. Ako odlučite da mi ukažete poverenje, kontaktirajte moju mamu! - navodi se u ovom oglasu koji je jedan prolaznik fotografisao i objavio na Fejsbuk grupi "I love Novi Sad".

profimedia0338009091.jpg
Foto: Profimedia

Njegova želja da šeta tuđe kuce, jer ne može da ima svoju, dirnula je brojne ljudi. Mnogi su podelili oglas, neki su komentarisali da bi baš njemu poverili svog psa, a neki su jednostavno bili oduševljeni da je u svetu u kojem se sve naplaćuje, gde se pažnja meri lajkovima i pratiteljima, jedan dečak ponudio svoje vreme, brigu i ljubav - bez ikakve nadoknade. Samo zato što voli pse. I zato što mu nedostaje jedan.

"Blago majci koja ga je rodila", "Bravo, mali!", "Ti si divan dečko", bili su samo neki od komentara ljudi.

Roda.jpg
Nei Pori.jpg
shutterstock-630865304.jpg
0605 Screenshot 2025-01-12 150648.jpg