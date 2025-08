Starenje ne dolazi tiho – najnovija istraživanja tvrde da postoji tačan trenutak kada naše telo menja ritam i ulazi u fazu ubrzanih promena. Jedna nova studija je prepoznala prekretnicu u kojoj se to ubrzanje obično dešava - oko 50. godine. Kada se to dešava i kako to utiče na srce, ali i na psihu – otkrio je kardiolog dr Petar Borović u emisiji "Puls Srbije".