Slušaj vest

Šta kada roditeljstvo nije nečiji san, već svesna odluka da se ono nikada ne ostvari? Danas govorimo o sterilizaciji, pravu na izbor i rastućem broju onih koji biraju život bez dece. Da li je to sloboda, bunt protiv očekivanja okoline i društva, ili nešto sasvim treće?

Dušan Protić, ginekolog objasnio je za Kuir televiziju kako proces sterilizacije kod muškaraca i žena izgleda u praksi:

Foto: Kurir Televizija

- U društvu se javlja potreba za sterilizacijom jer ljudi izbegavaju da uzimaju razne hormonske terapije koje su danas na raspolaganju i ženama i muškarcima. Obično se odlučuju ljudi koji su u braku postigli određeni broj dece i ne misle više da rađaju, čuvajući zdravlje žene. Problem je što nakon sterilizacije može da se desi neka tragedija, na primer saobraćajna nesreća, gde se mogu izgubiti deca . Imao sam upravo takav slučaj da je žena podvezala jajovode i nije mogla kasnije da se ostvari kao majka. Mi moramo štititi zdravlje žene jer one su glavne u našem životu i kao majke i kao domaćice i kao žene - kaže Protić.

Gosti emisije "Puls Srbije" koji su takođe govorili upravo na ovu temu bili su dr Vanja Milošević, ginekolog i Marija Milenković, psihoterapeut.

Foto: Kurir Televizija

- Za 33 godine rada, imao sam jednu pacijentkinju koja je izrazila želju da bi to možda uradila, pa je odustala. Ja poštujem svaku želju i pravo. Ali, u Medicini postoji jedno pravilo - gde bi nas sve to doguralo kada bi poštovali samo želje pacijenata? Ovo je na svu sreću vrlo retko. Vi imate paletu mogućnosti da se zaštitite od trudnoće. Imate fizičke, hemijske, hormonske mogućnosti. A tek na kraju, postoji taj hirurški oblik. On je specifičan jer je to odluka koja ne trpi da možete da se pokajete ili predomislite - kaže Milošević i dodaje:

- Naime, i kod muškaraca i žena se radi nešto što je naizgled lako - a to je podvezivanje ili podsecanje kod žena su to jajovodi, kod muškaraca su to semenovodi. Kanali klroz koje prolaze reproduktivne ćelije. Tu nemate veliku životu filozofiju, naravno da nosi rizike i komplikacije. Mi mislimo da je to jedna bezazlena intervencija, hirurgija je jedna vrlo ozbiljna stvar. Imao sam slučaj pacijentkinje koja je to uradila pa se pokajala. Ali nemam pacijentkinju koja se pokajala što je postala majka.

Foto: Kurir Televizija

Milenković naglašava da bi dopuštanje pacijentima da biraju sami, bilo pogubno po čovečanstvo:

- Ovo je vrlo rigidan pristup celoj situaciji. Danas smo u eri neplodnosti i teškoćom za začećem i kupovine donorskih spermatozoida. Sa druge strane imamo one osobe koje to mogu a na ovaj rigidan način to ne žele. Ne možemo uvek poštovati odlukama pojedinaca, onda bi to sve postala anarhija i loše po čovečanstvo. Ovakve stvari ne možemo prepustiti pojedincima. Mada ipak mi donosimo poslednju reč kada je telo u pitanju. U zdravoj biti čoveka je spajanje sa drugim bićima - zaključuje Milenković.

"Sterilizacija kod žena i muškaraca može biti veoma opasna!" Milošević o tome zbog čega se pacijenti odlučuju na oavakav korak: Većina se odmah pokaje! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs