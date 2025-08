Do četvrtka nas očekuje promeljivo vreme, a potom će biti sunčano i sve toplije. Od naredne nedelje, 10. avgusta, pa barem do 17. avgusta biće suvo i toplo uz letnje vrućine, kaže meteorolog amater Marko Čubrilo.

- Do četvrtka malo do umereno oblačno i uglavnom suvo, bez vrućine. U utorak su lokalni pljuskovi mogući ponegde na jugoistoku Srbije i severu Crne Gore. Nad ostalim predelima suvo. U sredu ujutro će se preko severozapada regiona premestiti oslabljen hladni front i doneti prolazno povećanje oblačnosti, retku pojavu slabe kiše i pojačan severozapadni vetar . Posle podne na jugoistoku regiona ponovo nestabilno, nad ostalim predelima suvo ali vetrovito uz pojačan severozapadni vetar, a duž Jadrana uz buru - objašnjava Čubrilo.

- U početku noći još sveže, a preko dana uglavnom do +32 stepena Celzijusa. Od 12. do 17. avgusta biće letnje vrućine uz pojavu tropskih noći u urbanim sredinama kada minimum neće padati ispod +20 stepeni Celzijusa, dok bi se maksimumi kretali od +32 do +37 stepeni Celzijusa, vetar uglavnom slab - kaće on dodajući da je, prema trenutnim dugoročnim izgledima, promena vremena moguća oko 17. avgusta, ali se za sada to ne može pouzdano znati.