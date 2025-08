- Hipoteka se uvek upisuje u katastru. Tu će se videti u svakom slučaju. Beležnik kad overi založnu izjavu, on stog dana dostavlja katastru i ti predmeti se rešavaju po prioritetu. Tako da već, da kažem, sutradan možda se vidi da je podnet zahtev za upis hipoteke, a vrlo brzo dolazi rešenje u upisu založnog prava. Mnogo su ozbiljne stvari da bi se ipak neko igrao s tim.

- Ja sam im pomagala, oni su pored mene. Jednog trenutka baka je napravila jedan ugovor sa mnom. Ja sam prihvatila, jer sam puno puta pomagala, čak i deku sam sahranila, jer nisu imali dece. Međutim, ta baka je već napravila jedan ugovor pre mene sa komšijom, ali nije bila zadovoljna sa njim. Četiri godine sam je gledala i sahranila. Kada je ona umrla, on je provalio i uselio se u kuću. Kada se uselio, pozvala sam policiju. On je pokazao neke papire. Policija mi je rekla da napustim kuću i da ga tužim da se iseli. Uknjižen je. Uknjižen je presudom kojom je poništen ugovor. S tom presudom je uknjižen. Tužila sam ga. Išli smo na Viši sud - ispričala je Pejaković.

- Sada je tema o ugovorima o doživotnom izražavanju o nasledstvu svakodnevna pojava, to je pre bilo retkost. Korona nas je naterala da razmišljamo o nekim godinama koje nam predstoje: ko će da nas gleda, ko će da nas jednog dana sahrani. Tako da smo krenuli sa tom pričom i ja svakodnevno imam ljude koji se javljaju sa pitanjem oko ugovora o doživotnom izražavanju, oko testamenta. Ja ih pitam da li znate šta to znači, da li znate uopšte znate koje su vaše obaveze i šta treba da radite da bi jedno čeljade gledali i nasledili posle toga? To je ugovor koji nema predvidivost kada će se završiti, niko ne zna kada će neko da premine - ističe Šantić.