Svaka njena vožnja liči na filmsku scenu, a kada skine kacigu, mami više pogleda od samog motora. Kako kaže, ljubav je došla spontano, u tinejdžerskim danima, a onda je sela na svoj prvi motor, koji je tada tu ljubav doveo do maksimalne brzine:

- Prvi put sam sela na motor kad sam napunila 21 godinu. To je bio Suzuki GS500E, motor koji manje više niko i ne zna, zato što je jako star motor i retko ko ga vozi danas. I jako jeftin, pre svega. Ljudi na ulici reaguju posebno sad kad me vide na Harliju, zato što sam jedina devojka u Srbiji koja vozi Harli, tako da je to onako baš pojava. Staju ljudi da se slikaju sa mnom i da se slikaju mene na motoru, tako da baš privlači pažnju. Posebno sam stavila topove koji se čuju. Ne možeš da se ne okreneš kad ga čuješ - rekla je Živković.