Ako ovog leta putujete sopstvenim automobilom ka Grčkoj, dobro je da obratite pažnju na deonicu puta između graničnog prelaza Evzoni i Soluna.

Oko 20 kilometara nakon ulaska u Grčku počinje deo puta koji zahteva malo više koncentracije i opreza. Na tom potezu zabeležene su situacije koje mogu iznenaditi vozače, naročito one koji se prvi put kreću ovom rutom.

U prethodnim sezonama dogodilo se nekoliko saobraćajnih nezgoda, a najčešći uzrok bio je neprilagođeno i rizično preticanje, koje nije uvek očekivano iz perspektive stranih vozača.

Iako takav način vožnje na ovom delu puta nije ništa novo, ova informacija je važna za vozače koji prvi put prolaze ovom deonicom i nisu upoznati sa lokalnim saobraćajnim navikama.

"Druga strana će se skloniti"

Foto: Marina Lopičić, Yau Ming Low / Alamy / Alamy / Profimedia, Brian Hoffman / Alamy / Profimedia, Giulio Benzi / Alamy / Alamy / Profimedia

Na ovom delu puta postoje dve trake u svakom smeru: po jedna kolovozna i po jedna zaustavna traka, koja nije namenjena za vožnju.

Međutim, na ovoj deonici mnogi lokalni vozači pa i turisti, praktikuju preticanje i u situacijama kada to nije bezbedno - računajući da će se vozilo iz suprotnog smera automatski pomeriti ka desnoj ivici i omogućiti prolaz.

Problem nastaje kada turisti, koji nisu navikli na ovakvu praksu, ne stignu da odreaguju na vreme - posebno ako su umorni ili im je pažnja smanjena posle dugog puta.

Dovoljna je sekunda nepažnje da dođe do direktnog sudara, a nažalost, takve nesreće su se već dešavale upravo na ovom putu.

Saveti za bezbednu vožnju ovom deonicom

Vozite oprezno i bez nepotrebnog rizika

Držite se što više desno, naročito na uskim i nepreglednim mestima

Uvek budite spremni da reagujete ako vam u susret ide vozilo koje pretiče

Ukoliko ste umorni, napravite pauzu na prvoj benzinskoj pumpi nakon prelaska granice

Put od Evzonija ka Solunu je prva deonica koju vozači prelaze po ulasku u Grčku i baš zato je važno da ne dozvolite da vas opusti osećaj "blizine cilja".

Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Ostanite koncentrisani, vozite pažljivo i budite spremni na nepredvidivo ponašanje drugih učesnika u saobraćaju.

Isti oprez važi i u povratku

Važno je napomenuti da se isti rizik i obrasci vožnje javljaju i u suprotnom pravcu, prilikom povratka iz Grčke, iz Soluna ka graničnom prelazu Evzoni.

Zato je preporučljivo da i pri povratku ostanete fokusirani, vozite oprezno i izbegavate bilo kakve rizične manevre, bez obzira što se čini da ste već na izlazu iz zemlje.

Savet jednog vozača

Prenosimo iz grupe Grčka info:

"Na toj deonici puta ograničenje je većim delom 110 km/h. Ova deonica puta je jako loša. Ovde se ne vozi sporo i zalepljen uz srednju liniju. Držite odstojanje između vozila i dozvolite drugima koji vas obilaze da se ubace u slučaju potrebe. Na većem delu je linija isprekidana, što znači da je na tom delu dozvoljeno obilaženje. Put je širok, pa ako vidite da neko obilazi iz suprotnog pravca, pomerite se malo desno i pomozite, a ne kritikujte blicanjem i sviranjem. Možete da pređete preko zaustavne linije - neće vas niko kazniti. Ako se kamion pomeri u zaustavnu, onda pogledajte da li je bezbedno i obiđite ga, a nemojte da voziti paralelno sa njim. On vas samo pušta da ga obiđete. Ljudi, samo malo fokusa i bez nervoze. Srećan put!"

Dodatno upozorenje: rupe na kolovozu

Pored specifičnog načina vožnje na ovoj deonici, vozači treba da budu spremni i na brojne rupe i oštećenja puta. Na oko 20. kilometru posle Evzonija, pa sve do raskrsnice gde se put odvaja za Solun, u dužini od 30-40 km, kolovoz je na više mesta u izuzetno lošem stanju.

Mnogi turisti su nam pisali da su upravo ovde doživeli najstresniji deo puta kroz Grčku. Česti su slučajevi pucanja guma i oštećenja felni, naročito kod vozila sa većim točkovima.

Situacija je posebno rizična noću, kada se rupe teško primećuju, zato savetujemo:

Vozite sporije nego što biste inače vozili auto-putem.

Držite odstojanje i imajte dovoljno prostora za reakciju.

Budite oprezni i u dolasku i u povratku - obe strane puta su u lošem stanju